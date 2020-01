Vecinos de calle Fritz Gerald reclaman por baches y falta de mejoras

En la zona de Barrio Lourdes, calle Fritz Gerald desde Almirante Brown a Bv. Ramirez, se encuentra en mal estado. Pese a ello, los vecinos abonan aún un plan de mejoras del que ya no queda nada.

«Fritz Gerald es una calle desierta, los pozos están cada vez más grandes, es una arteria que circula mucha gente y como detalle, terminé de pagar la cuota 36 del plan de mejoras» explica una vecina de dicha arteria en el reclamo realizado que se viralizó.

«Que bueno sería que uno pague, pero que las obras estén. Lamentablemente no es el caso. El Sr. intendente sabe ya que en septiembre pasado fui a su despacho y lo puse al tanto del problema, ya que concejales aparte de Marisa Vargas por acá no andan mucho, quizás para no destruir sus autos» manifiesta la contribuyente.

Por último, la vecina de Barrio Lourdes señala que realiza su reclamo porque aspira vivir mejor «para ello pago mis impuestos como mucha gente de esta calle y es muy triste ver que la decisión política no aparezca».