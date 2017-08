Vecinos reclaman falta de cumplimiento de ANSES cuando visita el CIC

Días atrás se generó el reclamo de un mamá donde manifestaba que desde el organismo nacional le informaban que faltaba completar documentación para la Asignación Universal por Hijo. Ante el inconveniente, la vecina afectada afirmó que presentó toda la documentación reclamada en una de las visitas de Anses al CIC Nogoyá en el mes de mayo pero nada de eso está informado en la base de datos a nivel nacional.

“Quería contarles que el Anses de Victoria no ha presentado libretas que se llevaron en mayo y yo no he cobrado el retroactivo. No se si a alguna mamá le ha pasado. En Anses de Victoria nadie atiende” mencionó Laura (V) a La Voz de Nogoyá.

Dicha situación fue publicada y generó diversas opiniones que coincidían en lo reclamado en principio por Laura:

“Hay que ir a reclamar al Anses de Victoria. Nadie se hace cargo, yo las presente en mayo y nada todos se lavan las manos y uno que se joda. Yo voy a tratar de ir la semana que viene si alguna llega a ir antes que avise a ver que le dicen”

Al día de hoy, las mismas familias afectadas señalaron a La Voz que “todavía seguimos sin respuesta por el tema libretas que Anses se llevó en mayo. Llamo a Victoria y nadie atiende y en el 130 no saben nada de esto.

“Es una total irresponsabilidad de que nadie dé una respuesta del motivo por el que no se cargaron libretas. Después uno pierde la asignación por no haber presentado a tiempo, pero nosotras las mamas, lo hicimos correctamente como se debe. Alguien debe dar respuesta sobre esto”.