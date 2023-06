¿Te molesta tener un calentador a la vista en tu hogar? Si es así, ¡no te preocupes! Tenemos algunas ideas creativas para ocultar ese feo calentador y hacer que se integre perfectamente en la decoración de tu hogar. Sigue leyendo para descubrir nuestras 5 ideas favoritas.

Descubre la forma más sencilla de tapar tu calentador y ahorra en tu factura de gas Si tienes un calentador en tu hogar, sabes que puede ser un elemento poco estético que desentona con la decoración. Además, si quieres ocultarlo, no siempre es fácil encontrar una solución que no implique grandes gastos o cambios estructurales. Por eso, hoy te compartimos 5 ideas creativas para ocultar un calentador en tu hogar y hacer que pase desapercibido. 1. Mueble hecho a medida: Si cuentas con el presupuesto y el espacio suficiente, un mueble hecho a medida puede ser la solución perfecta para ocultar tu calentador. Puedes optar por materiales que se integren con el resto de la decoración y añadir detalles como estantes o puertas para aprovechar el espacio adicional.

2. Cortinas: Si tu calentador está ubicado en un espacio con poco tráfico, colocar una cortina delante puede ser una opción económica y fácil de implementar. Puedes elegir una tela que combine con la decoración y que te permita acceder al calentador de forma sencilla.

3. Biombos: Los biombos son una solución muy versátil para ocultar elementos en el hogar, incluyendo el calentador. Construye tu barbacoa perfecta con un montaje prefabricado

Si tienes un calentador de paso en casa, es importante que sepas que puede haber consecuencias graves si este se moja. Un calentador de paso mojado puede causar cortocircuitos, daños en los electrodomésticos y, en casos extremos, incluso puede causar incendios. Por eso, es importante tomar medidas para evitar que el calentador se moje y, si ya ha sucedido, saber qué hacer.

En este artículo, te ofrecemos 5 ideas creativas para ocultar un calentador en tu hogar y evitar que se moje. Pero si ya se ha mojado, aquí te dejamos algunos consejos:

1. Lo primero que debes hacer es desconectar la electricidad en la zona donde se encuentra el calentador. Si no sabes cómo hacerlo, llama a un electricista profesional.

2. No toques el calentador mientras esté mojado, ya que podrías electrocutarte.

3. Si el calentador ha sido expuesto al agua por un tiempo prolongado, es posible que debas reemplazarlo por uno nuevo. Consulta con un especialista antes de hacerlo.

4. Si el agua no ha penetrado en el interior del calentador, puedes secarlo con un secador de pelo, pero asegúrate de que esté desconectado antes de hacerlo.

5. Si el calentador ha sido expuesto al agua, es posible que debas llamar a un técnico para que lo revise y lo repare si es necesario.

Recuerda que la seguridad es lo primero y que siempre es mejor prevenir que lamentar.

Consejos prácticos para mantener tu termo eléctrico seguro y protegido en el exterior

Consejos prácticos para mantener tu termo eléctrico seguro y protegido en el exterior

Si tienes un termo eléctrico instalado en el exterior de tu hogar, es importante que lo protejas para mantenerlo seguro y en buen estado.

A continuación, te presentamos algunos consejos prácticos: