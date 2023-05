Cómo hacer un enrollador de manguera casero fácil y económico es una tarea sencilla y útil para cualquier persona que desee mantener su jardín o patio organizado y libre de enredos de mangueras. Con unos pocos materiales y herramientas básicas, puedes construir tu propio enrollador de manguera en casa de manera rápida y económica. Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo paso a paso.

Si eres de esas personas que siempre terminan con la manguera enredada y no saben cómo guardarla de manera adecuada, ¡tenemos la solución perfecta para ti! En este post te enseñaremos cómo hacer un enrollador de manguera casero fácil y económico.

Lo primero que necesitas es conseguir los siguientes materiales:

– Una tabla de madera de aproximadamente 60cm de largo y 20cm de ancho

– Un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 60cm de largo

– Una manivela de metal

– Tornillos de madera

– Pegamento para madera

– Sierra eléctrica o manual

– Taladro eléctrico

Una vez que tengas todos los materiales, sigue estos pasos:

1. Corta la tabla de madera en cuatro partes iguales de 15cm de largo.

2. Toma dos de las piezas y pégalas juntas de manera que queden en forma de «L».

3. Repite el paso anterior con las otras dos piezas de madera.

4. Une las dos estructuras de madera con dos tornillos en cada esquina.

5. Coloca el tubo de PVC en el centro de la madera y asegúralo con dos tornillos en cada extremo.

6. Haz un agujero en uno de los extremos de la madera y coloca la manivela de metal en ese agujero.

7. Haz otro agujero en el extremo opuesto de la madera y coloca un gancho para colgar la manguera.

Si eres de los que disfrutan de la jardinería, sabes lo importante que es tener una manguera de riego en buen estado y lista para su uso. Sin embargo, el almacenamiento y cuidado de la manguera puede ser una tarea complicada, especialmente si no cuentas con un espacio adecuado o un enrollador de manguera.

Pero no te preocupes, hoy te enseñaremos cómo hacer un enrollador de manguera casero fácil y económico para que puedas guardar tu manguera de manera eficiente y sin enredos.

1. Materiales: Para hacer este enrollador de manguera casero necesitarás una tabla de madera, una sierra, un taladro, una broca de 1/2 pulgada, una broca de 1/4 de pulgada, tornillos, una manija de puerta y una varilla roscada.

https://youtu.be/-wZ7yv0dc8M

Corte de la tabla: Corta la tabla en cuatro piezas: dos piezas de 6 x 10 pulgadas y dos piezas de 6 x 6 pulgadas.

3. Taladro de la tabla: Toma una de las piezas de 6 x 6 pulgadas y taladra un agujero de 1/2 pulgada en el centro. Luego, toma la otra pieza de 6 x 6 pulgadas y taladra un agujero de 1/4 de pulgada en el centro.

4. Armar el enrollador: Toma una de las piezas de 6 x 10 pulgadas y atornilla las dos piezas

¿Te has frustrado alguna vez por no poder enrollar correctamente la manguera de tu jardín? No te preocupes, ¡es un problema común! Pero tenemos la solución perfecta para ti: ¡un enrollador de manguera casero fácil y económico!

Sigue estos simples pasos y en poco tiempo tendrás una manguera perfectamente enrollada en su lugar:

Consigue un tambor de cable vacío y desmonta el soporte.

Pinta el tambor del color que desees y déjalo secar.

A continuación, taladra dos agujeros en la base del tambor para poder fijarlo al soporte.

Conecta la manguera al tambor y enróllala en el tambor.

Puedes agregar una manivela para facilitar el enrollado de la manguera.

¡Y listo! Ahora podrás guardar tu manguera de una manera fácil y rápida, ¡y sin enredos! No solo ahorrarás tiempo, sino también espacio en tu jardín.

Recuerda, con este truco casero, ¡enrollar la manguera nunca ha sido tan fácil!

Descubre el nombre correcto para enrollar tu manguera de jardín de manera fácil y eficiente

Si eres de los que disfruta de mantener su jardín en perfecto estado, sabrás que una de las tareas más tediosas es enrollar la manguera después de usarla, pero ¿sabes cuál es la forma correcta de hacerlo?

En este post te enseñaremos cómo hacer un enrollador de manguera casero fácil y económico para que puedas guardar tu manguera de manera eficiente y sin esfuerzo.

Lo primero que necesitas son los siguientes materiales:

Tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro y 2 pies de largo.

Dos codos de PVC de 3 pulgadas.

Una tapa de PVC de 3 pulgadas.

Tornillos y taladro.

Una vez que tengas los materiales, sigue estos sencillos pasos:

Corta el tubo de PVC en dos piezas iguales de 1 pie de largo. Une los codos de PVC a cada extremo de las piezas de tubo. Une las dos partes del tubo con los codos en un extremo y la tapa en el otro extremo. Atornilla la tapa al tubo y haz agujeros en la parte superior del tubo. Inserta un gancho en la pared y cuelga el enrollador de manguera.

– Permite ahorrar dinero al no tener que comprar un enrollador de manguera comercial.

– Es una actividad económica y creativa para realizar en casa.

– Permite personalizar el enrollador de acuerdo a las necesidades específicas del usuario.

– Conocer cómo hacer un enrollador de manguera casero puede ser útil en caso de emergencias o situaciones en las que se necesite improvisar una solución.

– Es una forma de adquirir habilidades y conocimientos en bricolaje y reparación en el hogar.