Cómo hacer una trenza en casa de manera fácil y sencilla

¿Alguna vez has querido lucir una hermosa trenza pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, hacer una trenza en casa puede ser fácil y sencillo con estos consejos y trucos que te compartimos.

Prepara tu cabello: Antes de comenzar a trenzar, asegúrate de que tu cabello esté limpio y libre de enredos. Una buena idea es lavarlo y secarlo al aire libre para evitar el frizz.

Divide tu cabello: Para hacer una trenza, debes dividir tu cabello en tres secciones iguales. Si tienes el cabello largo, puedes hacer una cola de caballo y dividirla en tres secciones.

Comienza a trenzar: Toma la sección de cabello del lado derecho y crúzala sobre el centro. Luego, toma la sección de cabello del lado izquierdo y crúzala sobre el centro. Repite este proceso hasta que hayas trenzado todo tu cabello.

Usa una sola mano: Si quieres hacer una trenza con una sola mano, puedes asegurar una de las secciones de cabello con la mano y utilizar la otra mano para trenzar las otras dos secciones.

Si quieres hacer una trenza con una sola mano, puedes asegurar una de las secciones de cabello con la mano y utilizar la otra mano para trenzar las otras dos secciones. ¡Experimenta con diferentes estilos de trenzas!