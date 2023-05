La deliciosa y auténtica receta de Patatas Bravas al estilo Chicote es una de las mejores formas de disfrutar de la comida española. Este plato es conocido por su combinación de patatas crujientes y una salsa picante y sabrosa. Si quieres aprender a prepararlas como un verdadero experto, sigue leyendo.

Descubre el auténtico sabor de la salsa brava con esta receta tradicional

Si eres un amante de la comida española, seguro que has probado las Patatas Bravas en algún momento. Pero, ¿conoces la receta auténtica de la salsa brava? Si la respuesta es no, estás de suerte, porque hoy te traemos la deliciosa y auténtica receta de Patatas Bravas al estilo Chicote.

Ingredientes:

Preparación:

Pelamos y cortamos las patatas en cubos de tamaño mediano. Las freímos en aceite de oliva hasta que estén doradas.

Retiramos las patatas del aceite y las colocamos en un plato con papel absorbente para eliminar el excedente de aceite.

Para la salsa brava: picamos la cebolla y los dientes de ajo finamente. En una sartén, añadimos el aceite de oliva y sofreímos la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.

Descubre el sabor explosivo de la salsa brava perfecta para tus comidas

