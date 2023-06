Las 10 mejores baladas de todos los tiempos que te harán suspirar: Si eres amante de la música romántica, no puedes perderte esta lista que hemos preparado para ti. En ella encontrarás las baladas más icónicas de la historia que han logrado cautivar corazones y emocionar a millones de personas en todo el mundo. Prepárate para dejarte llevar por la nostalgia y la melancolía mientras disfrutas de estas joyas musicales.

¿Eres de los que aman las baladas románticas? ¿Te encanta dejarte llevar por la letra de una canción y sentir que habla directamente a tu corazón? Entonces, ¡este artículo es para ti! Hoy te presentamos las 10 mejores baladas de todos los tiempos que te harán suspirar.

En nuestra lista encontrarás clásicos como «My Heart Will Go On» de Celine Dion, «I Will Always Love You» de Whitney Houston y «Unchained Melody» de The Righteous Brothers. Pero también hay algunas sorpresas como «November Rain» de Guns N’ Roses y «Don’t Want to Miss a Thing» de Aerosmith.

¡Prepárate para revivir los mejores momentos de tu vida con estas canciones que nunca pasarán de moda!