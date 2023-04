Maquillaje de payaso IT para niños: ¡Aprende a crear un look escalofriante y divertido! Si estás buscando un disfraz para Halloween o simplemente quieres sorprender a tus amigos en una fiesta, el maquillaje de payaso IT es una excelente opción. Con este tutorial, aprenderás cómo crear un look aterrador y divertido al mismo tiempo. ¡Prepárate para asustar a todos tus amigos!

Conviértete en el payaso más terrorífico del circo: Aprende a maquillar la cara de Pennywise de ‘It’

Si eres un fanático del cine de terror, seguro conoces a Pennywise, el malvado payaso de la película ‘It’. Con su rostro pintado de manera escalofriante, Pennywise se ha convertido en un ícono del género y un disfraz popular para Halloween.

Pero, ¿cómo puedes recrear este look en casa? En este post te enseñaremos a maquillar la cara de Pennywise para que puedas convertirte en el payaso más terrorífico del circo.

Lo primero que necesitas es un kit de maquillaje para payasos, que puedes encontrar en tiendas de disfraces o en línea. Una vez que tengas el kit, sigue estos pasos:

1. Limpia tu cara con agua y jabón para asegurarte de que esté libre de aceites y suciedad.

2. Aplica una base blanca en toda tu cara con una esponja o pincel. Asegúrate de cubrir bien la piel y deja secar durante unos minutos.

3. Con un lápiz de ojos negro, dibuja una línea gruesa alrededor de tus ojos y pinta tus cejas de negro. Esto creará el aspecto ‘siniestro’ de Pennywise.

4. Utiliza un pincel para aplicar pintura roja en tus mejillas, difuminando hacia las sienes para lograr un efecto de ‘sonrisa macabra’.

¡Sorprende a todos con este sencillo tutorial de maquillaje de payaso!