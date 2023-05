Receta fácil de crema de champiñones sin nata para una opción saludable y deliciosa

<

Deliciosa crema de champiñones con ingredientes saludables para cuidar tu cuerpo y paladar.

Si eres amante de la comida saludable y sabrosa, esta receta de crema de champiñones sin nata es perfecta para ti. Es fácil de preparar y utiliza ingredientes saludables que cuidarán tu cuerpo mientras disfrutas de un plato delicioso.

Ingredientes:

– 500 gramos de champiñones frescos

– 1 cebolla

– 2 dientes de ajo

– 1 taza de caldo de verduras

– 1 taza de leche desnatada

– Aceite de oliva

– Sal y pimienta al gusto

Preparación:

1. Lava los champiñones y córtalos en trozos pequeños. Pela y pica la cebolla y el ajo.

2. En una olla, calienta una cucharada de aceite de oliva y agrega la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que estén dorados.

3. Agrega los champiñones y cocina por unos minutos hasta que estén dorados.

4. Agrega el caldo de verduras y deja cocinar por 10 minutos.

5. Agrega la leche desnatada y cocina por otros 5 minutos.

6. Retira del fuego y deja enfriar un poco. Luego, pasa la mezcla por una licuadora hasta que quede una crema suave.

7. Vuelve a calentar la crema y agrega sal y pimienta al gusto.

8. Sirve caliente y disfruta de esta deliciosa crema de champiñones sin nata.

– Permite reducir el consumo de grasas saturadas y calorías al no incluir nata en la receta.

– Los champiñones son una fuente rica en nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que la convierte en una opción saludable.

– La preparación de la receta es sencilla y no requiere ingredientes complejos, lo que la hace accesible para cualquier persona que quiera cocinar en casa.

– Al no incluir nata, la crema tiene una textura más ligera y fresca, lo que puede resultar más agradable para algunas personas.