Descubre el nombre del éxito musical más reciente de Justin Bieber

Si eres fanático de Justin Bieber, seguramente ya has escuchado su última canción «What Do You Mean?» que ha sido todo un éxito en las listas de popularidad. Pero, ¿sabes de qué trata la letra de esta canción?

En «What Do You Mean?», Justin Bieber habla sobre la confusión que siente al tratar de entender lo que su pareja quiere de él en la relación. La canción es una mezcla de ritmos pop y electrónicos que hacen que sea muy pegajosa y perfecta para bailar.

Si aún no has escuchado esta canción, te invitamos a hacerlo y a que disfrutes de su ritmo y letra. Si te gusta, ¡no dudes en añadirla a tu lista de reproducción!

Aquí puedes encontrar la letra completa de «What Do You Mean?» en inglés: https://www.azlyrics.com/lyrics/justinbieber/whatdoyoumean.html

También puedes encontrar la traducción al español de «What Do You Mean?» aquí: https://www.musica.com/letras.asp?letra=2253988

No cabe duda de que Justin Bieber sigue siendo uno de los artistas más populares de la música actual y «What Do You Mean?» es una prueba más de su talento y habilidad para crear canciones que

La guía definitiva para escribir correctamente el nombre de Justin

Si eres fan de Justin Bieber, seguramente te habrás preguntado más de una vez cómo se escribe correctamente su nombre. Puede parecer una pregunta sencilla, pero la verdad es que no lo es tanto. A lo largo de su carrera, hemos visto cómo se ha escrito su nombre de diferentes maneras: Justin, Justine, Justen, entre otras. ¿Cuál es la forma correcta?

Para responder a esta pregunta, hemos creado la guía definitiva para escribir correctamente el nombre de Justin. Pero antes de entrar en materia, queremos compartir contigo la letra y traducción al español de su éxito «What Do You Mean?».

What Do You Mean? de Justin Bieber: Letra y Traducción al Español

[Intro]

¿Qué quieres decir?

[Verse 1]

Cuando tú asientes con la cabeza pero quieres decir que no

¿Qué haces? ¿Te quedas o te vas?

Si no te quedas, no me hagas perder el tiempo

Si tienes que irte, solo dímelo

[Pre-Chorus]

Me estás dando un ataque de ansiedad

Intentando abrazar el control

Cuando todo lo que realmente querría es dejarlo ir

[Chorus]

¿Qué quieres decir? Oh, oh

Cuando no quieres hablar pero tu boca está llena de palabras

¿Qué quieres decir? Oh, oh

No sabes que me tienes confundido

Ahora, pasemos al tema que nos interesa: cómo escribir correctamente el nombre de Justin. La forma correcta es Justin, con «i» y «n» al final. Aunque puede parecer obvio, es común encontrar errores como «Justine» o «Justen».

Descubre el significado detrás de la canción ‘Sorry’ de Justin Bieber y su impacto en la cultura pop.

La canción ‘Sorry’ de Justin Bieber ha sido un éxito en las listas de éxitos desde su lanzamiento en 2015.

https://youtu.be/DK_0jXPuIr0

Pero, ¿qué significa realmente la letra de esta canción y por qué ha tenido un impacto tan grande en la cultura pop?

La letra de ‘Sorry’ habla de un arrepentimiento profundo después de una separación, con Bieber pidiendo perdón por su comportamiento anterior en la relación. Las líneas «Is it too late now to say sorry? / Cause I’m missing more than just your body» resuenan con muchos oyentes que se han encontrado en situaciones similares.

Además de la letra, el video musical de ‘Sorry’ también tuvo un gran impacto en la cultura pop. Dirigido por Parris Goebel, presenta un grupo de bailarines de Nueva Zelanda conocidos como el «Reinas del baile» y ha sido visto más de 3.000 millones de veces en YouTube.

La canción también ha sido objeto de múltiples covers y remixes, lo que ha contribuido aún más a su impacto en la cultura pop.

Descubre la historia detrás del éxito mundial ‘Let Me Love You’ de DJ Snake

Si eres un fanático de la música electrónica, entonces seguramente conoces la canción «Let Me Love You» de DJ Snake en colaboración con Justin Bieber. Pero, ¿sabías que la letra de la canción fue escrita originalmente para otro artista?

La historia detrás de «Let Me Love You» comienza con Justin Bieber. En 2015, el cantante canadiense lanzó su álbum «Purpose», el cual incluía el éxito «What Do You Mean?». La canción fue escrita por Justin y su equipo de producción, y rápidamente se convirtió en un éxito mundial.

La letra de «What Do You Mean?» habla sobre la confusión en una relación y la lucha por comunicarse. La canción se convirtió en un himno para muchos jóvenes que se sentían perdidos en el amor.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con «Let Me Love You»? Resulta que la letra original de «What Do You Mean?» incluía la línea «Don’t you give up, nah-nah-nah / I won’t give up, nah-nah-nah / Let me love you». Sin embargo, Justin decidió eliminar esa parte de la canción.

Fue entonces cuando DJ Snake, productor francés de música electrónica, escuchó la canción y se enamoró de la letra. Él se acercó a Justin y le propuso trabajar juntos en una nueva canción basada en esa línea. Así nació «Let Me Love You».

La canción, con su ritmo pegajoso y la voz de Justin, rápidamente se convirtió en un éxito mundial.

